Червенков: Шевчук и Ротань – неопытные, как тренеры

Главный тренер Черноморца Ангел Червенков поделился своим мнением о новом тренерском штабе Олимпика перед матчем с донецкой командой.

"Шевчук был отличным профессионалом, он играл в серьезный футбол. Но он играл в Шахтере, а там требования другие. Наверное, он хочет перенести некоторые футбольные элементы в новую команду.

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Можно сказать, что Ротань и Шевчук неопытные, как тренеры, ведь только начинают, но команда очень опытная. Она давно играет вместе. Хочу отметить всех футболистов, вы сами знаете состав. Это классная команда.

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Для нас будет удача, если мы не потеряем очки в матче с Олимпиком", – сказал наставник Черноморца Ангел Червенков в эфире телеканала "Футбол1".