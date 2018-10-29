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Червенков: Шевчук и Ротань – неопытные, как тренеры

20 октября 15:00 118 Читати українською
Червенков: Шевчук и Ротань – неопытные, как тренеры
Ангел Червенков / фото: ФК Шахтер

Главный тренер Черноморца Ангел Червенков поделился своим мнением о новом тренерском штабе Олимпика перед матчем с донецкой командой.

"Шевчук был отличным профессионалом, он играл в серьезный футбол. Но он играл в Шахтере, а там требования другие. Наверное, он хочет перенести некоторые футбольные элементы в новую команду.

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Можно сказать, что Ротань и Шевчук неопытные, как тренеры, ведь только начинают, но команда очень опытная. Она давно играет вместе. Хочу отметить всех футболистов, вы сами знаете состав. Это классная команда.

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Для нас будет удача, если мы не потеряем очки в матче с Олимпиком", – сказал наставник Черноморца Ангел Червенков в эфире телеканала "Футбол1".

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