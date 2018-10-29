Шевчук рассказал, над чем работал Олимпик во время перерыва на матчи сборных

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от матча против Черноморца.

"Провели две товарищеские игры. Я хотел посмотреть, как ребята действуют. Мы меняли много позиций, наигрываем различные ситуации, много работаем над тактикой, чтобы команда стала более организованной, более компактной. Понемногу работаем в нашем направлении.

Шевчук: Я всегда держу своих футболистов под давлением

Черноморец проиграл последние несколько матчей, но это не показатель слабой команды. Это очень организованная команда и не та, с которой Олимпик встречался в первом круге. У них много футболистов, которые добавляют от игры к игре. Нас ждет сложный поединок", – сказал Шевчук в эфире телеканала "Футбол 1".

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Заметим, что матч 12 тура чемпионата Украины между Олимпиком и Черноморцем состоится в воскресенье, 21 октября. Игра начнется в 19:00.