Шевчук: Шахтар залишають лідери, але структура гри зберігається на найвищому рівні – моє бачення гри схоже

Головний тренер Олімпіка В’ячеслав Шевчук розповів про своє бачення гри донецької команди та пригадав Шахтар.

"Я довгий час грав в Шахтарі під керівництвом Мірчі Луческу. Коли він пішов, я отримав травму, поки відновлювався, стежив за роботою Паулу Фонсеки. Хочу сказати, що Фонсека – це вже досвідчений тренер, який кожен день розвивався, не стояв на місці.

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Це топ-тренер, якого чекає велике майбутнє. Упевнений, він ще попрацює в Європі з одним із топ-клубів. Шахтар залишають лідери, але структура гри команди залишається на найвищому рівні. Моє бачення гри схоже.

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У Руслана Ротаня, який теж пограв в Динамо, Дніпрі і збірній України на найвищому рівні, він теж бачить нашу гру з акцентом на атаку і контроль м'яча. Не просто виходити на поле і відбиватися, а грати, щоб наш футбол подобався уболівальникам", – цитує Шевчука офіційний сайт Олімпіка.