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"Мы стараемся играть не так, как половина команд Украины", – Сондей рассказал о философии Шевчука

14:55 40 Читати українською
"Мы стараемся играть не так, как половина команд Украины", – Сондей рассказал о философии Шевчука
Иван Сондей / ФК Олимпик

Полузащитник Олимпика Иван Сондей прокомментировал философию главного тренера Вячеслава Шевчука и поделился ожиданиями от матча 1 тура нижней шестерки УПЛ против Десны.

"Я уже восстановился после травмы, вышел на 25 минут в товарищеском матче против Шахтера, и надеюсь, что в матче с Десной уже появлюсь на поле. Постепенно возвращаю былые кондиции.

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До последнего Десна претендовала на место в первой шестерке, но по некоторым обстоятельствам оказалась в нижней сетке чемпионата. С этой командой, я думаю, будет очень хорошая и тяжелая игра. Но мы настраиваемся только на победу.

Мы на тренировках и в матче с Шахтером старались играть в комбинационный футбол – через короткий пас, не бить в перед, как у нас играет половина команд в Украине. Мы и дальше будем стараться играть в атакующий и зрелищный футбол, чтобы как можно больше зрителей ходило на наши матчи", – цитирует Сондея официальный сайт Олимпика.

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Олимпик Олимпик Иван Сондей Иван Сондей Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук
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