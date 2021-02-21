Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук пока не намерен возвращаться к тренерской деятельности.

"Информация о том, что я могу возглавить Черноморец – это неправда. Никуда я не ухожу и остаюсь работать экспертом на телеканалах Футбол. Больше мне нечего добавить", – цитирует Шевчука Footboom.

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Напомним, недавно одесский клуб на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с Сергеем Ковальцом. После 14-ти туров Первой лиги Черноморец расположился на третьей строчке турнирной таблицы.

Напомним, Шевчук получал тренерский опыт в юниорской команде Шахтера, а также возглавлял донецкий Олмипик.

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