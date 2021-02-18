Одесский клуб продолжает лихорадить. Команда попрощалась со своим наставником и, судя по причине ухода коуча, эта утрата не будет последней.

Как известно, Черноморец неожиданно остался без тренера – Сергей Ковалец по соглашению сторон покинул одесский клуб.

Ковалец официально покинул Черноморец

По сообщению издания Meta Ratings, одной из главных причин, которая заставила 52-летнего специалиста покинуть "моряков", стали задолженности по зарплате, которые продолжались несколько месяцев. К слову, Черноморец вышел из отпуска одним из последних среди коллективов Первой лиги – одесситы не выезжали на сборы в Турцию и готовятся к возобновлению чемпионата на родине.

Напомним, Ковалец возглавил одесский клуб 13 мая 2020 года. После первого круга Черноморец занимает в турнирной таблице Первой лиги третье место, набрав 28 очков. Исполнять обязанности главного тренера "моряков" будет Алексей Антонов.

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