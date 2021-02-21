Екс-захисник збірної України В'ячеслав Шевчук поки не має наміру повертатись до тренерської діяльності.

"Інформація про те, що я можу очолити Чорноморець – це неправда. Нікуди я не йду і залишаюся працювати експертом на телеканалах Футбол. Більше мені нічого додати", – цитує Шевчука Footboom.

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Нагадаємо, нещодавно одеський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з Сергієм Ковальцем. Після 14-ти турів Першої ліги Чорноморець розташувався на третій сходинці турнірної таблиці.

Нагадаємо, Шевчук здобував тренерський досвід в юніорській команді Шахтаря, а також очолював донецький Олміпік.

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