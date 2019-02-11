Шевчук оценил перспективы СК Днепр-1 в УПЛ

Тренер Олимпика Вячеслав Шевчук считает, что СК Днепр-1 не затеряется в УПЛ.

"У СК Днепр-1 хорошая академия, а значит, хорошее будущее. Видно, что у команды есть структура игры. К сожалению, мы не смогли сегодня продемонстрировать свои лучшие качества, потому что идут сборы, каждый день игры. Проверяем очень много молодых игроков.

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Я знал, что у днепрян организованная команда, которая играет в пас, контролирует мяч и здорово идет в прессинг. Мы пытались их накрывать, с контролем мяча в первом тайме не все получалось, молодым ребятам трудно в таком ритме работать. Во втором тайме вышли опытные игроки, наша игра стабилизировалась.

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С таким уровнем игры СК Днепр-1 не потеряется в Премьер-лиге. У них есть молодые игроки, которые хотят развиваться и развиваются", – цитирует Шевчука официальный сайт Олимпика.