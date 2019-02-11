Олимпик одолел СК Днепр-1 благодаря голу Гая

Состоялся товарищеский матч с участием украинских команд. Олимпик победил лидера Первой лиги СК Днепр-1.

Товарищеские матчи

Олимпик – СК Днепр-1 – 1:0

Гол: Гай, 74 (пен)

Олимпик сыграл вничью с Олимпией

Клуб УПЛ играл против лидера Первой лиги Украины СК Днепр-1. В первом тайме обе команды создали несколько моментов, но не смогли их реализовать.

Во втором тайме Олимпик взял инициативу в свои ноги, что привело к назначению пенальти в ворота днепровской команды. 11-метровый удар удачно реализовал Алексей Гай. В итоге – минимальная победа подопечных Шевчука.