Кравченко в восторге от молодежи СК Днепр-1

Хавбек СК Днепр-1 Сергей Кравченко поделился впечатлениями от молодежи днепровской команды.

"Я считаю, что им очень повезло, что они в своем возрасте оказались в такой среде, в такой команде, и с такими тренерами, которые их научат играть. Это все им очень поможет в будущем.

Украинец феерит за Милан – гол-красавец в ворота Динамо, победа на юношеском турнире и Шева-стайл

Я за них рад, и они должны ценить то, что в таком возрасте поехали на сборы с такой профессиональной командой, где имеют возможность тренироваться, пройти полноценные сборы, постигать футбол, каким он должен быть.

А по таланту, на мой взгляд, это очень сильные футболисты. Мне трудно сравнивать, например, с собой, ведь, не помню уже, каким был в 16 лет, но вся наша молодежь очень талантливая, и если они не збавлять обороты, а будут работать, стремиться расти и играть, а не довольствоваться малым , то могут вырасти в хороших футболистов", – цитирует хавбека клубный сайт.

"Зинченко вправили кости еще в раздевалке". Сергей Кравченко – о том, чем живут наши легионеры и английском футболе