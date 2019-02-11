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Шевчук оцінив перспективи СК Дніпро-1 в УПЛ

11 лютого 23:28 767 Читать на русском
Шевчук оцінив перспективи СК Дніпро-1 в УПЛ
В’ячеслав Шевчук / ФК Олімпік

Тренер Олімпіка В’ячеслав Шевчук вважає, що СК Дніпро-1 не загубиться в УПЛ.

"У СК Дніпро-1 хороша академія, а значить, гарне майбутнє. Видно, що у команди є структура гри. На жаль, ми не змогли сьогодні продемонструвати свої найкращі якості, тому що йдуть збори, кожен день гри. Перевіряємо дуже багато молодих гравців.

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Я знав, що у дніпрян організована команда, яка грає в пас, контролює м'яч і здорово йде в пресинг. Ми намагалися їх накривати, з контролем м'яча в першому таймі не все виходило, молодим хлопцям важко в такому ритмі працювати. У другому таймі вийшли досвідчені гравці, наша гра стабілізувалася.

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З таким рівнем гри СК Дніпро-1 не загубиться у Прем’єр-лізі. У них є молоді гравці, які хочуть розвиватися і розвиваються", – цитує Шевчука офіційний сайт Олімпіка.

Теги
Олімпік Олімпік В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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