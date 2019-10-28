Шевчук: Ни Динамо, ни Карпаты не заслуживали победу

Эксперт программы Великий футбол Вячеслав Шевчук поделился впечатлениями от матча 12-го тура Динамо – Карпаты.

"Ни одна команда не заслуживала победу в матче. В первом тайме было преимущество Динамо. У Карпат был низкий блок, они хорошо оборонялись и ничего не дали создать. За первый тайм они дважды перешли центр поля.

Динамо – Карпаты – 1:1 – видео голов и обзор матча

Во втором тайме у Динамо вышли Беседин и Вербич. Динамо сразу ожило, забил мяч и создало несколько моментов. Карпаты оборонялись. Затем был несчастный случай, когда Шабанов забил в свои ворота.

И на последних минутах был стопроцентный момент, когда был выход один на один у Карпат, где здорово сыграл Бущан. Было преимущество Динамо, но в конце могли выиграть Карпаты. Поэтому я и говорю, что никто не заслужил победы", – отметил Шевчук в эфире передачи Великий футбол.

Напомним, Динамо упустило победу на последних минутах матча с Карпатами (1:1).

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