Шевчук: Ні Динамо, ні Карпати не заслуговували на перемогу

Експерт програми Великий футбол В'ячеслав Шевчук поділився враженнями від матчу 12-го туру Динамо – Карпати.

"Жодна команда не заслуговувала перемогу в матчі. У першому таймі була перевага Динамо. У Карпат був низький блок, вони добре оборонялися і нічого не дали створити. За перший тайм вони двічі перейшли центр поля.

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У другому таймі у Динамо вийшли Бесєдін та Вербіч. Динамо відразу ожило, забило м'яч і створило кілька моментів. Карпати оборонялися. Потім був нещасний випадок, коли Шабанов забив у свої ворота.

І на останніх хвилинах був стовідсотковий момент, коли був вихід один на один у Карпат, де здорово зіграв Бущан. Було перевага Динамо, але в кінці могли виграти Карпати. Тому я і кажу, що ніхто не заслужив перемоги", – зазначив Шевчук в ефірі передачі Великий футбол.

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу на останніх хвилинах матчу з Карпатами (1:1).

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