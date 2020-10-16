"Шевченко сказал, что чемпионат Украины нам не так много дает. Я не до конца согласен с этим, он дает нам много. Благодаря этому основная обойма футболистов держит тонус.

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Да, чемпионат не на таком уровне, как был пять лет назад, но я не хочу говорить, что он слабый или сильный. Он просто немного другой. Чемпионат нелегкий, ведь средний уровень команд выровнялся сейчас. Но он дает молодым игрокам возможность прогрессировать.

Это большая возможность для них, чтобы выйти на новый уровень. Как пример – Забарный, или игроки молодежной сборной. Сегодня они играют в молодежке, а завтра – в национальной команде. Это отличный трамплин для попадания в сборную и для того, чтобы уехать в сильный топовый чемпионат", – цитирует Вячеслава Шевчука сайт ТК Футбол.

Напомним, сборная Украины провела три топ-матча за семь дней в октябре. Подопечные Шевченко проиграли Франции с рекордным счетом (1:7), минимально уступили Германии (1:2) в Лиге наций и победили Испанию (1:0) впервые в своей истории.

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