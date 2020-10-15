Дивізіон А: Шевченко робить висновки з фіаско, сенсаційне лідерство Польщі, Португалія і Франція визначать фіналіста

Третій та четвертий тури неймовірно закрутили інтригу в групі 1. Італія та Нідерланди двічі втратили очки – як наслідок, доволі несподівано турнірну таблицю очолила Польща. Спочатку "Кадра" вдома відібрала очки в італійців, а в четвертому турі розгромила Боснію і Герцеговину – обидва матчі у старті розпочинав динамівець Томаш Кендзьора. Завдяки мировій "Скуадри адзурри" з Нідерландами саме поляки стали лідерами квартету. Щоправда, у підопічних Бженчека вкрай складний календар – на них очікує виїзд в Італію та домашня гра з Нідерландами. Кожна з цих трьох команд зберігає шанси на перше місце, яке дає право на участь у "фіналі чотирьох".

До Франка де Бура виникає все більше і більше питань – під його керівництвом Нідерланди у трьох матчах ще не перемагали. Та й гру продемонстрували далеко не ідеальну – словом, Україна проти таких "ораньє" має шанси. Як відомо, саме Нідерланди стануть першим суперником "синьо-жовтих" на чемпіонаті Європи влітку наступного року.

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У групі 2 Бельгія зазнала першої поразки за майже 2 роки. Кривдником команди Роберто Мартінеса стала Англія, яка через кілька днів сенсаційно поступилася Данії в рідних стінах. Ротація Гарета Саутгейта та грубі помилки гравців оборони призвели до того, що родоначальники футболу значно зменшили свої шанси на плей-офф після невдачі на Вемблі. Після 4-х турів Англія посідає лише 3 місце, відстаючи від Бельгії на 2 пункти. Попереду в "Трьох левів" поєдинки якраз проти бельгійців та аутсайдера Ісландії – навіть дві перемоги ще нічого англійцям не гарантують.

Квартет А3 став першим, у якому боротьбу за перше місце припинили одразу дві команди. Франція і Португалія здобули чергові перемоги, а в заключних двох турах визначать переможця групи, як зіграє у плей-офф. Хорвати зі шведами втратили всі шанси навіть на другу сходинку. 14 листопада Португалія прийме Францію – чи не вирішальний матч за перше місце. На щастя для чинних чемпіонів Європи, до того часу вже повинен повернутися Кріштіану Роналду – як відомо, лідер португальців пропустив поєдинок зі шведами через COVID-19.

Втім, у даному дивізіоні нас найбільше цікавить група А4, в якій грає збірна України. Після розгромної поразки від Франції (1:7) всі з тривогою очікували матчів проти Німеччини та Іспанії, але "синьо-жовті" зуміли закрити рота скептикам. Від любові до ненависті – один крок, а в даному випадку все вийшло навпаки. Якщо буквально тиждень тому на національну команду вилилося чимало бруду, то зараз Шевченка та його команду вкотре вознесли до рангу героїв.

Шевченко продемонстрував, що він зі своїм тренерським штабом вміє зробити певні висновки з невдалих поєдинків, а чоловіча розмова, безумовно, теж вплинула на гравців збірної. У підсумку, проти Німеччини Україна цілком могла зачепитися бодай за нічию (все вирішила прикра помилка Бущана, який був чи не найкращим у тій грі), а от поєдинок з Іспанією увійшов в історію нашої збірної. "Синьо-жовті" вперше здолали піренейців, продемонструвавши відмінну реалізацію та холоднокровність у захисті. І це в умовах серйозного кадрового дефіциту – чи не вперше Україна втратила більше десятка гравців в останній день перед початком збору.

Окремо слід відзначити Георгія Бущана, який став чи не головним героєм всього жовтневого відрізку Ліги націй. Лише у двох матчах 26-річний голкіпер Динамо здійснив 20 сейвів – найбільше в турнірі за всі 4 тури! Ба більше, портал WhoScored включив Бущана до символічної збірної групи А4 з моменту старту турніру. Більше з українців до топ-11 не потрапив ніхто, а Георгій отримав найвищий бал у всій символічній збірній – 7,9. Ось так треба хапатися за своє щастя – якби не форс-мажор у вигляді позитивних тестів Пятова, Луніна та Паньківа, то Бущан міг би взагалі не отримати виклику, не кажучи вже про те, щоб дебютувати і вразити всіх.

Ця перемога дозволила Україні з оптимізмом дивитися в майбутнє. Вже в наступному турі команда Шевченка може зберегти місце в Лізі А – для цього потрібно, щоб Швейцарія програла Іспанії.

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Крім того, у кожній із 4-х груп елітного дивізіону за підсумками 4-х турів визначився явний аутсайдер. Боснія і Герцеговина (група 1), Ісландія (група 2), Швеція (квартет 3) та Швейцарія (квартет 4) повинні дуже постаратися, щоб зберегти своє місце в еліті на наступний розіграш Ліги націй. Це вже не стосується Ісландії, яка залишилася єдиною європейською командою, що програла усі матчі в турнірі (з урахуванням розіграшу 2018/19). 8 поразок у 8-ми матчах – сенсація Євро-2016 явно не може віднести Лігу націй до своїх улюблених турнірів. Саме ісландці стали першою командою, яка втратила всі шанси на збереження прописки в Лізі А.

Дивізіон B: повний крах Румунії, Австрія прагне підвищення

Окрасою групи B1 є заочне протистояння Австрії та Норвегії за перше місце, яке дає путівку в дивізіон А. Скандинави після поразки в стартовому турі виграли 3 матчі поспіль – от і зараз жертвами Холанда і Ко стали Румунія (0:4) та Північна Ірландія (0:1). Юний нападник Борусії Д відвантажив суперникам вже 6 голів та вирвався у лідери списку бомбардирів Ліги націй. Казка Холанда триває!

Намагається не відставати і Австрія, з якою збірній України грати на Євро. Підопічні Франко Фоди мінімально виграли два жовтневі матчі та продовжують очолювати квартет завдяки перемозі над Норвегією. В останньому турі буде справжня "заруба" – австрійці та норвежці в очному матчі розіграють перше місце. Наразі ситуація склалася так, що скандинавів влаштує лише перемога.

У групі 2 Шотландія після трьох перемог поспіль має найкращі шанси на підвищення у класі. Другу сходинку, вочевидь, розіграють Чехія та Ізраїль. А от у словаків кепські справи – наші сусіди, ведучи в рахунку 2:0, примудрилися вдома програти Ізраїлю і стати головним кандидатом на виліт. Зауважимо, що камбек гостей розпочав представник Шахтаря Манор Соломон. Саме вінгер "гірників" асистував Захаві, який у підсумку став головним героєм дивовижного порятунку. Перемога, яка мала вкрай важливе значення після домашнього фіаско від Чехії з курйозним автоголом захисника Зорі.

Перше місце квартету 3 розіграють Росія та Угорщина. У поєдинку в Москві росіяни здобули стратегічно та й у випадку однакової кількості очок Росія випередить Угорщину завдяки кращим результатам в очних матчах. Дещо дивує провал Туреччини та Сербії – особливо балканців, які нещодавно вийшли у фінал плей-офф за вихід на Євро-2020. Схоже, саме успішна кваліфікація на чемпіонат Європи є основним завданням для сербів, які готові пожертвувати навіть місцем у Лізі B.

Група 4 теж інтригує лише боротьбою на різних полюсах таблиці. Уельс на один бал випереджає Фінляндію та має перевагу в очному матчі. Таким чином, фінам потрібно здобувати 6 очок в двох матчах, це гарантує їм підвищення. Міцна скандинавська команда продовжує свій прогрес – після виходу на Євро-2020 Фінляндія зберігає всі шанси на кваліфікацію в еліту Ліги націй. А от Ірландія і Болгарія втратили шанси на підвищення – хтось із них опуститься в Лігу С.

Дивізіон С: Жерсон та Вербіч рвуться до підвищення, лідерство потенційних суперників України

Вдало минув жовтень для представників Динамо у третьому за силою дивізіоні Ліги націй. Люксембург і Словенія здобули по дві перемоги та вийшли в лідери своїх квартетів. Беньямін Вербіч повернувся до лав збірної після травми та допоміг балканцям розгромити Молдову – в активі динамівського вінгера зароблений пенальті. Жерсон голами не відзначився, але його Люксембург очолив групу 1, обійшовши Чорногорію завдяки вирваній виїзній перемозі в очному матчі. Словенія теж лідирує в групі 3, відірвавшись від Греції після втрати очок останньою.

У групі 2 зустрічалися Грузія і Північна Македонія – цікаве протистояння для України, адже саме одна з цих команд стане суперником "синьо-жовтих" на Євро. Грузини втратили перемогу в Скоп'є вже на останніх секундах, пропустиши з пенальті. Обидві команди набрали по 6 очок, у Вірменії на бал менше. У листопаді Грузія і Північна Македонія зустрінуться знову – тепер вже у фіналі плей-офф за путівку на чемпіонат Європи.

Квартет 4 може похизуватися чи не найзаплутанішою ситуацією. За певних умов навіть аутсайдер Казахстан може вирватися на першу сходинку. Але для цього спочатку потрібно перемагати у двох заключних матчах. Наразі ж лідирує Білорусь (7 очок), на два бали менше мають Литва і Албанія.

Дивізіон D: Сан-Марино перериває жахливу серію, чорний день Латвії

Напевне, створенню Ліги націй були найбільше раді саме команди з дивізіону D – ті ж Мальта, Сан-Марино чи Андорра. З'явилася можливість набрати очки, пограти в атакувальний футбол та навіть забити гол – те, що раніше їм зазвичай вдавалося дуже рідко. От і цього тижня одразу дві європейські збірні здобули знаменний для себе результат.

Мальта на виїзді обіграла Латвію, піднявшись на друге місце групи D1. У складі Латвії грав хавбек Зорі Циганікс. Як бачимо, учасник Євро-2004 котиться все далі і далі в прірву. Але навіть це ховається на фоні того, що трапилося в Ліхтенштейні.

Майже 40 програних матчів поспіль. Востаннє команда з Сан-Марино не програвала ще у 2014 році, розписавши домашню нульову нічию з Естонією. Після цього "карлики" пропускали у кожній грі (зазвичай повну торбу голів) та залишали поле переможеними. Але 13 жовтня 2020-го увійде в історію цієї крихітної країни – команда вперше за 30 років не пропустила на виїзді, здобувши такий бажаний для себе заліковий бал. 0:0 – для Сан-Марино цей результат насправді історичний.

Головні цифри Ліги націй після 4-х турів

Зіграно матчів: 108

Забито голів: 226

Середня кількість голів за гру: 2,09

Найбільше голів: Норвегія – 11

Найбільше асистів: Венсан Тіль (Люксембург) – 3

Найкращий бомбардир: Ерлінг Холанд (Норвегія) – 6

Найбільше сейвів: Георгій Бущан (Україна) – 20

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