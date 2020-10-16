"Шевченко сказав, що чемпіонат України нам не так багато дає. Я не до кінця згоден з цим, він дає нам багато чого. Завдяки цьому основна обойма футболістів тримає тонус.

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Так, чемпіонат не на такому рівні, як був п'ять років тому, але я не хочу говорити, що він слабкий або сильний. Він просто трохи інший. Чемпіонат нелегкий, адже середній рівень команд вирівнявся зараз. Але він дає молодим гравцям можливість прогресувати.

Це велика можливість для них, щоб вийти на новий рівень. Як приклад, Забарний або гравці молодіжної збірної. Сьогодні вони грають в молодіжці, а завтра – в національній команді. Це чудовий трамплін для потрапляння в збірну і для того, щоб поїхати в сильний топовий чемпіонат", – цитує слова В'ячеслава Шевчука сайт ТК Футбол.

Нагадаємо, збірна України провела три топ-матчі за сім днів у жовтні. Підопічні Шевченка програли Франції з рекордним рахунком (1:7), мінімально поступились Німеччині (1:2) у Лізі націй та перемогли Іспанію (1:0) вперше у своїй історії.

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