"Сейчас на рынок выходят украинские клубы с серьезными финансовыми возможностями: Кривбасс, Металлист. Поэтому мы обратили внимание на игроков-иностранцев. Ведем переговоры с левыми защитниками. Один из них – игрок сборной Армении. Другой выступает за молодежную сборную Северной Македонии.

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Насчет потенциальных новичков в опорную зону – общаемся с молодыми футболистами луцкой Волыни. Один из них – Артур Рябов. Также интересуемся Владиславом Семотюком из Прикарпатья. Но за всех этих футболистов нам придется заплатить.

Мы заинтересованы в том, чтобы взять молодого игрока, заиграть его и продать подороже. Прекрасный пример – Минай. Они заплатили за Рустама Ахмедзаде 500 тысяч гривен, а теперь продали его за 200 тысяч евро. Верю, что и мы можем.

Насчет голкиперов – есть две кандидатуры. Это молодые вратари Волыни и Десны. У них тоже есть действующие контракты. Потому мы пока ждем. Также ведем переговоры с экс-футболистом Олимпиком Таддеусом Нкенгом, который сейчас выступает в Финляндии. Могу сказать, что наша основная цель – закрыть позицию левого защитника», – приводит слова Шевчука официальный сайт Вереса.

Добавим, что президент клуба сообщал, что на собрание с командой отправится воспитанник Ливерпуля. Верес занимает девятое место, имея в активе 23 очка.

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