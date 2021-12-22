"Я говорил с Игорем Михайловичем Суркисом, он мне сказал: "Если вам нужны наши игроки, то обращайтесь, будем договариваться". Если Юрию Вирту нужны будут игроки из Динамо, то он предоставит мне список. Если мы возьмем игроков в аренду на два года, то, может, потом получим процент последующей перепродажи. Но мы должны смотреть, подходит ли он к тренеру и клубу.

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Я с Виртом говорил по поводу Валерия Бондаренко. Ворскла ему 40% зарплаты платила, а Шахтер – 60%. Если он нам нужен, то мы можем что-нибудь заработать от дальнейшей перепродажи. Шахтер заплатил за него Александрии 500 тысяч евро. Я сказал, что он нам интересен, только из финансов нужно понять, сможем ли взять его и платить какие-то деньги", – рассказал Шевчук на YouTube-канале Вереса.

Добавим, что президент клуба сообщал, что на собрание с командой отправится воспитанник Ливерпуля. Верес занимает девятое место, имея в активе 23 очка.

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