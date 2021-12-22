"Зараз на ринок виходять українські клуби з серйозними фінансовими можливостями: Кривбас, Металіст. Тому ми звернули увагу на гравців-іноземців. Ведемо перемовини із лівими захисниками. Один із них – гравець збірної Вірменії. Інший виступає за молодіжну збірну Північної Македонії.

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Щодо потенційних новачків в опорну зону – спілкуємося із молодими футболістами луцької Волині. Один із них – Артур Рябов. Також цікавимося Владиславом Семотюком із Прикарпаття. Але за всіх цих футболістів нам доведеться заплатити.

Ми зацікавлені в тому, аби взяти молодого гравця, заграти його і продати дорожче. Чудовий приклад – Минай. Вони заплатили за Рустама Ахмедзаде 500 тисяч гривень, а тепер продали його за 200 тисяч євро. Вірю, що і ми так можемо.

Щодо голкіперів – є дві кандидатури. Це молоді воротарі Волині та Десни. В них теж є діючі контракти. Тому ми поки чекаємо. Також ведемо перемовини із екс-футболістом Олімпіка Таддеусом Нкенгом, який зараз виступає у Фінляндії. Можу сказати, що основна наша мета – закрити позицію лівого захисника", – наводить слова Шевчука офіційний сайт Вереса.

Додамо, що президент клубу повідомляв, що на збори з командою вирушить вихованець Ліверпуля. Верес посідає дев'яте місце, маючи в активі 23 очки.

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