Контракт Шевченко с национальной командой был подписан на один год с возможным продлением еще на полтора года, сообщает официальный сайт УАФ. Сам Андрей Николаевич мотивировал такое решение желанием попробовать себя в клубном футболе. 30 июля 2021 года истек срок контракта между Украинской ассоциацией футбола и тренерским штабом сборной, а стороны не смогли договориться о продлении соглашения.

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"Украинская ассоциация футбола выражает безграничную благодарность Андрею Шевченко и его ассистентам за профессиональную работу в главной команде страны в течение пяти лет. За это время сборная Украины вышла на новый уровень своего развития и достигла наибольшего успеха в своей истории на чемпионатах Европы, завершив выступление на Евро-2020 в восьмерке сильнейших команд континента", – говорится в комментарии.

Отмечается, что на 9 августа запланировано заседание Исполкома УАФ, на котором будет принято решение насчет тренерского штаба сборной Украины.

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