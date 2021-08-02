Контракт Шевченка із національною командою був підписаний на один рік із можливим продовженням ще на півтора року, повідомляє офіційний сайт УАФ. Сам Андрій Миколайович мотивував таке рішення бажанням спробувати себе у клубному футболі. 30 липня 2021 року закінчився термін контракту між Українською асоціацією футболу та тренерським штабом збірної, а сторони не змогли домовитись щодо продовження угоди.

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"Українська асоціація футболу висловлює безмежну вдячність Андрію Шевченку і його асистентам за професіональну роботу в головній команді країни протягом п’яти років. За цей час збірна України вийшла на новий рівень свого розвитку й досягла найбільшого успіху у своїй історії на чемпіонатах Європи, завершивши виступ на Євро-2020 у вісімці найсильніших команд континенту", – йдеться у коментарі.

Зазначається, що на 9 серпня заплановано засідання Виконкому УАФ, на якому буде прийнято рішення щодо тренерського штабу збірної України.

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