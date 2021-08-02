Шевченко завершив роботу в збірній України – офіційна заява УАФ
Українська асоціація футболу прокоментувала відхід Андрія Шевченка з посади наставника збірної України.
Контракт Шевченка із національною командою був підписаний на один рік із можливим продовженням ще на півтора року, повідомляє офіційний сайт УАФ. Сам Андрій Миколайович мотивував таке рішення бажанням спробувати себе у клубному футболі. 30 липня 2021 року закінчився термін контракту між Українською асоціацією футболу та тренерським штабом збірної, а сторони не змогли домовитись щодо продовження угоди.
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"Українська асоціація футболу висловлює безмежну вдячність Андрію Шевченку і його асистентам за професіональну роботу в головній команді країни протягом п’яти років. За цей час збірна України вийшла на новий рівень свого розвитку й досягла найбільшого успіху у своїй історії на чемпіонатах Європи, завершивши виступ на Євро-2020 у вісімці найсильніших команд континенту", – йдеться у коментарі.
Зазначається, що на 9 серпня заплановано засідання Виконкому УАФ, на якому буде прийнято рішення щодо тренерського штабу збірної України.