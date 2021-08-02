Председатель комитета сборных УАФ Мирон Маркевич является главным вариантом на пост нового наставника сборной Украины, сообщает meta-ratings.

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Если же 70-летний специалист откажется от предложения, УАФ имеет альтернативу – вице-президент организации и экс-тренер Динамо Алексей Михайличенко. Что насчет Сергея Реброва, которого называли главным фаворитом на замену Шевченко, то он сейчас работает во главе Аль-Айна из ОАЭ. Существует вариант, что специалист может расторгнуть соглашение в конце текущего года.

Напомним, 1 августа Андрей Шевченко заявил об уходе с поста главного тренера сборной Украины. Позже его помощник, Андреа Малдера, также попрощался с "сине-желтыми". В УАФ пока официально не прокомментировали ситуацию. Одной из причин называли финансовые разногласия тренерского штаба Шевченко и УАФ.

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