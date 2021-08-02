УАФ определилась с главными кандидатами на замену Шевченко во главе сборной Украины, – СМИ
Украинская ассоциация футбола ищет варианты замены Андрею Шевченко на посту наставника сборной Украины.
Председатель комитета сборных УАФ Мирон Маркевич является главным вариантом на пост нового наставника сборной Украины, сообщает meta-ratings.
Шевченко имел недоразумения с УАФ перед Евро-2020 – журналист озвучил новую причину ухода наставника из сборной Украины
Если же 70-летний специалист откажется от предложения, УАФ имеет альтернативу – вице-президент организации и экс-тренер Динамо Алексей Михайличенко. Что насчет Сергея Реброва, которого называли главным фаворитом на замену Шевченко, то он сейчас работает во главе Аль-Айна из ОАЭ. Существует вариант, что специалист может расторгнуть соглашение в конце текущего года.
Напомним, 1 августа Андрей Шевченко заявил об уходе с поста главного тренера сборной Украины. Позже его помощник, Андреа Малдера, также попрощался с "сине-желтыми". В УАФ пока официально не прокомментировали ситуацию. Одной из причин называли финансовые разногласия тренерского штаба Шевченко и УАФ.