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Шевченко вызовет новых игроков в сборную Украины

09:13 70 Читати українською
Шевченко вызовет новых игроков в сборную Украины
Андрей Шевченко / Футбол 24

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о прогрессе команды и о возможности вызова новых исполнителей.

"В последний год, начиная с товарищеской игры против Словакии во Львове до сегодняшнего дня, игра команды только улучшилась. Есть цифры, на которые мы всегда смотрим. Кроме того, что это видно визуально, подтверждается результатом.

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Ряд новых игроков будет вызван, хочу посмотреть. Потому что сейчас две такие игры, которые позволяют где-то рисковать, на нас не давит результат. Мы едем в Словакию, будем играть против хорошей команды.

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Турция – тоже очень хорошая команда. Думаю, будем вызывать новых молодых футболистов, давать им шанс", – сказал Андрей Шевченко в эфире программы "Профутбол".

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
- : -
Украина
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