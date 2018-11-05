Шевченко викличе нових гравців у збірну України

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко розповів про прогрес команди та можливість виклику нових виконавців.

"В останній рік, починаючи з товариської гри проти Словаччини у Львові до сьогоднішнього дня, гра команди тільки покращилася. Є цифри, на які ми завжди дивимося. Крім того, що це видно візуально, підтверджується результатом.

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Ряд нових гравців буде викликаний, хочу подивитися. Тому що зараз дві такі ігри, які дозволяють десь ризикувати, на нас не тисне результат. Ми їдемо в Словаччину, будемо грати проти хорошої команди.

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Туреччина – теж дуже хороша команда. Думаю, будемо викликати нових молодих футболістів, давати їм шанс", – сказав Андрій Шевченко в ефірі програми "Профутбол".