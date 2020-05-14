Шевченко высказался о возможном переходе Миколенко в Милан

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко предсказывает светлое будущее защитнику Динамо Виталию Миколенко.

"Может Миколенко ли стать игроком Милана? Он сильно вырос за два года выступлений в моей команде.

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У Виталия достаточно возможностей для совершенствования, это действительно важно для сборной Украины. Пусть тогда Милан и решит, покупать его или нет", – цитирует Шевченко Pianetamilan.

Добавим, что Миколенко провел 30 поединков в составе Динамо в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола и 7 ассистов. Его контракт с "бело-синими" действует до лета 2023, цена за Transfermarkt – 9 млн евро.

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