Миколенко сделал неожиданное признание о будущем в Динамо

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко поделился мыслями относительно возможного ухода из команды.

"Сначала надо заиграть в первой команде, добиться того, чтобы на тебя какой-то клуб обратил внимание и предложил сумму, которая устроит клуб.

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Тогда, считаю, это правильно. Если клуб не устраивает, то ты – игрок Динамо, обязан выполнять контракт. Если мой клуб это устроит, ему выгодно, чтобы я перешел куда-то, то буду только за. Если клуб хочет, чтобы я играл здесь, защищал цвета Динамо, то хочу здесь оставаться до конца карьеры. О предложениях разве что читаю в интернете. Больше ничего не слышал", – признался защитник YouTube-каналу ТРЕНДЕЦЬ.

К слову, в нынешнем сезоне Виталий Миколенко провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач.

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