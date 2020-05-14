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Шевченко висловився про можливий перехід Миколенка в Мілан

14 травня 22:14 2342 Читать на русском
Шевченко висловився про можливий перехід Миколенка в Мілан
Андрій Шевченко / Сайт УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пророкує світле майбутнє захиснику Динамо Віталію Миколенку.

"Чи може Миколенко стати гравцем Мілана? Він сильно виріс за два роки виступів у моїй команді.

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У Віталія достатньо можливостей для вдосконалення, це справді важливо для збірної України. Хай тоді Мілан і вирішить, купувати його чи ні", – цитує Шевченка Pianetamilan.

Додамо, що Миколенко провів 30 поєдинків у складі Динамо в поточному сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 7 асистів. Його контракт з "біло-синіми" чинний до літа 2023 року, ціна за Transfermarkt – 9 млн євро.

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Теги
Мілан Мілан Італія Трансфери Мілана Динамо Динамо Віталій Миколенко Віталій Миколенко Андрій Шевченко Андрій Шевченко Збірна України
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