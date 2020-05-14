Шевченко висловився про можливий перехід Миколенка в Мілан

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пророкує світле майбутнє захиснику Динамо Віталію Миколенку.

"Чи може Миколенко стати гравцем Мілана? Він сильно виріс за два роки виступів у моїй команді.

Миколенко зробив несподіване зізнання щодо майбутнього в Динамо

У Віталія достатньо можливостей для вдосконалення, це справді важливо для збірної України. Хай тоді Мілан і вирішить, купувати його чи ні", – цитує Шевченка Pianetamilan.

Додамо, що Миколенко провів 30 поєдинків у складі Динамо в поточному сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 7 асистів. Його контракт з "біло-синіми" чинний до літа 2023 року, ціна за Transfermarkt – 9 млн євро.

Трансфери Динамо на чорний день – 5 гравців, які поповнять бюджет мільйонами євро