Открытый Кубок США, финал

Интер Майами – Динамо Хьюстон – 1:2

Голы: Мартинес, 90+2 – Дорси, 24, Басси, 33 (п.)

Кривцов помог Интеру Майами остановить лидера МЛС – украинец провел тайм и стал одним из лучших

В ночь со среды на четверг в Форт Лодердейле (Флорида) состоялся финальный матч Открытого кубка США, в котором Интер Майами уступил Динамо Хьюстон. Хозяева не могли рассчитывать на двух своих звезд – Лионеля Месси (на выход которого надеялись почти до самого старта) и Жорди Альбы. Зато с первых минут вышли Сергей Кривцов (несмотря на подозрения на сотрясение мозга в предыдущем матче) и Серхио Бускетс. На трибунах было немало звездных гостей, среди которых и Зинедин Зидан.

Номинальные хозяева пропустили в середине тайма: Кривцов не успел за забегом Бэйрда по левому флангу, тот отдал в центр на Артура, который выкатил на ход Дорси – последний с острого угла прошил голкипера. Вскоре Едлин скосил соперника в собственной штрафной и Басси с пенальти удвоил преимущество Хьюстона. У Интера были шансы отыграться, но хватило его лишь на гол престижа уже в добавленное время – Мартинеса разрезным пасом вывели на ворота и он из-под защитника пробил голкипера. На большее времени не хватило.

Этот Кубок ста вторым в истории Динамо Хьюстона и первым трофеем за последние пять лет. Команда сыграет в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. К слову, в середине августа Интер Майами выиграл свой первый титул в истории, триумфовав в Кубке лиг.

Кривцов за свою игру получил от SofaScore крепкие 6,8 балла. Украинец сделал 81 касание к мячу, совершил 2 выноса, 2 блокировки, 1 перехват и 2 отбора, выиграл 2 воздушные дуэли из двух, совершил удачный обыгрыш с дриблинга, а также трижды из 5 попыток выигрывал борьбу за позицию. Сергей 8 раз терял мяч, заработал 1 и привез 2 фола, а точность его передач составила 89%.