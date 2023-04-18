"Мама плакала, дом, в котором она жила, трясло от взрывов. "На нас напали, на нас напали", – повторяла она. Я чувствовал себя растерянным, беспомощным и виноватым. Ведь я был так далеко. Сказал маме, что выезжаю к ней прямо сейчас. "Ни в коем случае! Иди к журналистам, иди на телевидение", – сказала она. Это был самый тяжелый день в моей жизни.

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Я не мог думать ни о чем другом, кроме того, что происходит в Украине. Мы передавали гуманитарную помощь, делали совместные сборы с ребятами, которые играли в Англии, создали платформу Play Your Part for Ukraine, чтобы привлечь средства для помощи детям, женщинам и пожилым людям, убегающим от войны. Англия, Италия, Америка. Я постоянно куда-то ехал в поисках поддержки. Но этого все равно казалось мало.

Помню митинг на Трафальгарской площади, куда мы пришли семьей. Вокруг были сине-желтые цвета, и я подумал, что полномасштабная война сделала то, чего спортсмены пытались достичь 30 лет – заполнить мир украинскими флагами. К сожалению, это обошлось нам слишком дорогой ценой", – цитирует Шевченко Vogue.

Напомним, Шевченко стал первым амбассадором франдрейзинговой платформы United24. Он регулярно участвует в различных мероприятиях в поддержку Украины, призывая мировое сообщество не терять внимание к войне в Украине.

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