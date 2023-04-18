"Мама плакала, будинок, в якому вона жила, трусило від вибухів. "На нас напали, на нас напали", – повторювала вона. Я почувався розгубленим, безпорадним і винним. Адже я був так далеко. Сказав мамі, що виїжджаю до неї прямо зараз. "У жодному разі! Іди до журналістів, іди на телебачення", – сказала вона. Це був найважчий день у моєму житті.

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Я не міг думати ні про що інше, окрім того, що відбувається в Україні. Ми передавали гуманітарну допомогу, робили спільні збори з хлопцями, які грали в Англії, створили платформу Play Your Part for Ukraine, щоб залучити кошти для допомоги дітям, жінкам і літнім людям, що тікають від війни. Англія, Італія, Америка. Я постійно кудись їхав у пошуках підтримки. Але цього все одно здавалося замало.

Пам'ятаю мітинг на Трафальгарській площі, куди ми прийшли родиною. Навколо були синьо-жовті кольори, і я подумав, що повномасштабна війна зробила те, чого спортсмени намагалися досягти 30 років – заповнити світ українськими прапорами. На жаль, це обійшлося нам занадто дорогою ціною", – цитує Шевченка Vogue.

Нагадаємо, Шевченко став першим амбасадором франдрейзингової платформи United24. Він регулярно бере участь у різних заходах на підтримку України, закликаючи світову спільноту не втрачати увагу до війни в Україні.

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