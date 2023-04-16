"Честно говоря, я не вижу смысла сравнивать их статистику. Это все-таки игроки разных амплуа и у каждого из них было разное окружение.

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У Ярмоленко было три Евро. У Шевченко только по одному чемпионату мира и Европы. На Мундиаль он приехал готовым на 30-40 процентов. Незадолго до турнира он получил тяжелую травму. Ему было очень сложно, но он забил свои два гола. Забил он дважды и на Евро, когда ему было почти 36.

Я бы поставил Шевченко на первое место. Он в куче отборочных циклов в течение 20 лет забивал и тянул на себе команду. Да, под него в сборной была заточена игра. Но Шевченко был тем игроком, под которого можно и нужно было затачивать эту игру", – сказал Спиваковский в эфире "ТаТоТаке".

Напомним, Шевченко провел за национальную команду 111 матчей, в которых забил 48 голов. В активе Ярмоленко 45 мячей в 112 поединках.

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