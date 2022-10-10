Как известно, утром 10 октября войска РФ нанесли массовые удары по Украине. Ракеты прилетели как в объекты инфраструктуры, так и в общественные места, убив и ранив мирных людей.

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Я встретил этот обстрел в поезде, остановившемся посреди поля. И эти несколько часов были вечностью. Я хочу сказать одно. Никакие ракеты, обстрелы или атаки не сломают украинцев. У нас можно отобрать дома и целые улицы, но невозможно забрать достоинство, смелость и стремление к свободе.

Мы будем защищать Украину. Мы будем петь под обстрелами, как это делали сегодня киевляне в метро. Мы будем сражаться, пока не победим.

В этот очень трудный день, мы благодарим каждого из вас, кто разделяет с нами этот путь. Что бы вы ни почувствовали сегодня: сопричастность, любовь и сострадание к Украине, или отчаяние, гнев и ярость к нашим врагам – превратите ваши эмоции в благотворительные пожертвования. Пусть они станут еще одним шагом к нашей общей победе", – написал Андрей Шевченко в Instagram, прикрепив кадры последствий обстрелов.

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