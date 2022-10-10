Шевченко во время теракта россиян находился в поезде – легенда на несколько часов застрял посреди поля
Легенда украинского футбола эмоционально прокомментировал утренние обстрелы наших городов.
Как известно, утром 10 октября войска РФ нанесли массовые удары по Украине. Ракеты прилетели как в объекты инфраструктуры, так и в общественные места, убив и ранив мирных людей.
"80 ракет и 12 дронов-камикадзе выпустила сегодня россия по нашей родной земле. Киев, Харьков, Запорожье, Чернигов, Сумы, Кривой Рог, Днепр…
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Я встретил этот обстрел в поезде, остановившемся посреди поля. И эти несколько часов были вечностью. Я хочу сказать одно. Никакие ракеты, обстрелы или атаки не сломают украинцев. У нас можно отобрать дома и целые улицы, но невозможно забрать достоинство, смелость и стремление к свободе.
Мы будем защищать Украину. Мы будем петь под обстрелами, как это делали сегодня киевляне в метро. Мы будем сражаться, пока не победим.
В этот очень трудный день, мы благодарим каждого из вас, кто разделяет с нами этот путь. Что бы вы ни почувствовали сегодня: сопричастность, любовь и сострадание к Украине, или отчаяние, гнев и ярость к нашим врагам – превратите ваши эмоции в благотворительные пожертвования. Пусть они станут еще одним шагом к нашей общей победе", – написал Андрей Шевченко в Instagram, прикрепив кадры последствий обстрелов.
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