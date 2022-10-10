"Держитесь как можно дальше от страны-террористки": Зинченко показывает миру последствия обстрелов Украины
Игрок Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на очередной акт террора России.
Украина сегодня подверглась массированным обстрелам. Террористы выпустили более 80-ти ракет, некоторые прилетели в площадки, повредили университеты и критическую инфраструктуру.
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Зинченко не удержался дать совет всему цивилизованному миру, показав последствия обстрелов детской площадки. "У меня только одно сообщение всему миру: держитесь как можно дальше от России – страны-террористки. Родная, держись", – написал Александр в Instagram.
Напомним, сегодня уже 229-й день кровавой войны России против Украины, которая направлена на геноцид нашего народа.
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