Шевченко під час теракту росіян перебував у потязі – легенда на кілька годин застряг посеред поля
Легенда українського футболу емоційно прокоментував ранкові обстріли наших міст.
Як відомо, вранці 10 жовтня війська РФ завдали масових ударів по Україні. Ракети прилетіли як в об'єкти інфраструктури, так і в громадські місця, вбивши і поранивши мирних людей.
"80 ракет та 12 дронів-камікадзе випустила сьогодні росія по нашій рідній землі. Київ, Харків, Запоріжжя, Чернігів, Суми, Кривий Ріг, Дніпро…
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Я зустрів цей обстріл в потязі, який зупинився посеред поля. І ці декілька годин були вічністю. Я хочу сказати одне. Жодні ракети, обстріли чи атаки, не зламають українців. У нас можна відібрати будинки та цілі вулиці, але неможливо забрати гідність, сміливість та прагнення свободи.
Ми будемо захищати Україну. Ми будемо співати під обстрілами, як робили це сьогодні кияни в метро. Ми будемо битися, поки не переможемо.
У цей дуже важкий день, ми дякуємо кожному із вас, хто розділяє з нами цей шлях. Що б ви не відчули сьогодні: співпричетність, любов і співчуття до України, або розпач, гнів і лють до наших ворогів – перетворіть ваші емоції на благодійні пожертви. Нехай вони стануть ще одним кроком до нашої спільної перемоги", – написав Андрій Шевченко в Instagram, прикріпивши кадри наслідків обстрілів.
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