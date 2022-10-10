Як відомо, вранці 10 жовтня війська РФ завдали масових ударів по Україні. Ракети прилетіли як в об'єкти інфраструктури, так і в громадські місця, вбивши і поранивши мирних людей.

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Я зустрів цей обстріл в потязі, який зупинився посеред поля. І ці декілька годин були вічністю. Я хочу сказати одне. Жодні ракети, обстріли чи атаки, не зламають українців. У нас можна відібрати будинки та цілі вулиці, але неможливо забрати гідність, сміливість та прагнення свободи.

Ми будемо захищати Україну. Ми будемо співати під обстрілами, як робили це сьогодні кияни в метро. Ми будемо битися, поки не переможемо.

У цей дуже важкий день, ми дякуємо кожному із вас, хто розділяє з нами цей шлях. Що б ви не відчули сьогодні: співпричетність, любов і співчуття до України, або розпач, гнів і лють до наших ворогів – перетворіть ваші емоції на благодійні пожертви. Нехай вони стануть ще одним кроком до нашої спільної перемоги", – написав Андрій Шевченко в Instagram, прикріпивши кадри наслідків обстрілів.

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