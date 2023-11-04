France Football показал, за кого отдали голоса в номинации Trophée Kopa именитые украинцы.

Согласно правилам, лучшего молодого игрока выбирают лауреаты "Золотого мяча". Украину представляли Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко, которые получали высшую награду в 1975, 1986 и 2004 соответственно.

Месси заслужил не все "Золотые мячи" – Лео "обворовал" даже партнера по Барселоне

Блохин и Шевченко оба поставили Беллингема на первое месте. Олег Владимирович расположил Гави на втором месте, а Камавингу на третьем. Андрей Николаевич поставил француза на второе место и выбрал другого испанца – Педри. А вот Игорь Беланов вообще не упомянул Беллингема. Он проголосовал за испанцев Гави, Педри и Бальде.

Напомним, что в итоге награду получил Джуд Беллингем, который опередил Джамала Мусиалу из Баварии.