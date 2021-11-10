Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко направил теплые слова в адрес своего сына Кристиана, которому сегодня исполнилось 15 лет.

"Счастливого 15-летия, Кристиан! Мы очень гордимся тобой. Продолжай достигать звезд, мы тебя любим", – написал Андрей Шевченко в своем твиттере под общими фотографиями с сыном.

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Напомним, Андрей Шевченко женился на американской модели Кристен Пазик в 2004 году. У пары уже родилось четверо детей: Джордан, Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль.

Добавим, что украинский наставник вернулся в Серию А, возглавив Дженоа. Первый поединок Андрея Николаевича во главе генуэзцев состоится 20 ноября, а соперником станет Рома Жозе Моуринью.

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