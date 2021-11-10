Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко направив теплі слова на адресу свого сина, Крістіана, якому сьогодні виповнилось 15 років.

Рауль з Андрієм та Крістіаном Шевченками / соцмережі

"Щасливого 15-річчя, Крістіане! Ми дуже пишаємось тобою. Продовжуй досягати зірок, ми тебе любимо", – написав Андрій Шевченко у своєму твіттері під спільними світлинами з сином.

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Нагадаємо, Андрій Шевченко одружився з американською моделлю Крістен Пазік у 2004 році. В пари вже народилось четверо дітей: Джордан, Крістіан, Олександр та Райдер-Габріель.

Додамо, що український наставник повернувся до Серії А, очоливши Дженоа. Перший поєдинок Андрія Миколайовича на чолі генуезців відбудеться 20 листопада, а суперником стане Рома Жозе Моурінью.

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