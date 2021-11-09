Андрей Шевченко впервые работал с футболистами Дженоа в качестве главного тренера команды.

Накануне клуб и специалист объявили о начале сотрудничества. Первая пресс-конференция Андрея Шевченко намечена на завтра, 10 ноября.

Шевченко будет зарабатывать у Дженоа почти, как в сборной Украины – его тренерский штаб получил солидную надбавку

Сегодня бывший наставник сборной Украины провел первую тренировку во главе своей новой команды. Короткое видео с его начала опубликовала пресс-служба Дженоа.

Напомним, генуэзцы решили сменить главного тренера после провального старта сезона. Давид Баллардини покинул команду в зоне вылета. Спасать ситуацию будет тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко.

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