Бывший тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко продолжает релаксировать после ухода из национальной команды.

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко сыграл в гольф с бывшим футболистом Ливерпуля, Тоттенхэма и сборной Англии Джейми Реднаппом.

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Обладатель "Золотого мяча" 2004 года выложил фотографию с англичанином на своей странице в социальной сети Instagram, подписав ее следующими словами: "Отлично проведенное время с моим хорошим другом".

Напомним, Шевченко неожиданно покинул сборную Украины в начале августа после удачного выступления на Евро-2020 – "сине-желтые" под его руководством дошли до 1/4 финала турнира.

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