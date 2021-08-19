"Этот путь стал для всей страны ярким праздником футбола": Ярмоленко поблагодарил Шевченко за работу в сборной Украины
Вингер Вест Хэма и "сине-желтых" Андрей Ярмоленко впервые отреагировал на уход Андрея Шевченко из поста наставника главной команды страны.
"Мне очень приятно вспоминать последние пять лет, которые мы провели вместе с Андреем Шевченко в сборной Украины. Этот путь стал для всей страны ярким праздником футбола топ-уровня.
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Все, чего мы достигли как игроки и как сборная, невозможно было сделать без вдохновения, огромного заряда и веры в наш успех. Как команда мы прошли очень серьезную школу. Я искренне благодарю Шевченко за уважение, доверие и преданность футболу!" – написал Ярмоленко в своем Instagram.
Напомним, Андрей Николаевич прекратил работу в главной команде страны в начале августа. Накануне ночью исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины стал Александр Петраков, который и будет готовить команду к матчам квалификации на ЧМ-2022.
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