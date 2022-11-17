На Генеральной ассамблее НОК были избраны новые члены Национального олимпийского комитета, сообщает пресс-служба организации.

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В список из 39 физических лиц, способствующих развитию спорта, вошли Андрей Шевченко, Александр Усик, Григорий Суркис, Марина Бех-Романчук, Лилия Подкопаева и другие. Они были избраны на период с 2022 по 2026 гг. "За" проголосовали 99 человек, 11 было "против", а еще 4 – "воздержались".

Напомним, последним местом работы Андрея Шевченко был итальянский клуб Дженоа. В январе украинец ушел в отставку с поста главного тренера, а впоследствии расторг контракт. До этого 46-летний Шевченко возглавлял сборную Украины, которую вывел в четвертьфинал Евро-2020.

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