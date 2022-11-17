На Генеральній асамблеї НОК було обрано нових членів Національного олімпійського комітету, повідомляє прес-служба організації.

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До списку із 39 фізичних осіб, котрі сприяють розвитку спорту, увійшли Андрій Шевченко, Олександр Усик, Григорій Суркіс, Марина Бех-Романчук, Лілія Подкопаєва та інші. Вони були обрані на період з 2022 по 2026 роки. "За" проголосували 99 осіб, 11 було "проти", а ще 4 – "утримались".

Нагадаємо, останнім місцем роботи Андрія Шевченка був італійський клуб Дженоа. У січні українець пішов у відставку з посади головного тренера, а згодом розірвав контракт. Перед тим 46-річний Шевченко очолював збірну України, яку вивів у чвертьфінал Євро-2020.

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