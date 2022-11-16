Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко получил премию Нильса Лидхольма, вручаемую футбольным людям, которые отличились как на поле, так и в жизни.

Украинец стал лауреатом 11-й награды в истории . Ее вручили "за большие результаты на технических и управленческих должностях на международном уровне, а также за вклад, сделанный в течение его долгой и важной карьеры, в развитие футбола".

Шевченко станет членом НОК Украины, – источник

Андрей Николаевич получил премию в поместье Вилла Боемия, где расположена ассоциация Нильса Лидхольма, бывшего игрока сборной Швеции и Милана, умершего в 2007 году. Со сцены украинец тепло поблагодарил.

"Я счастлив быть здесь, счастлив, что получил эту престижную награду. Для меня большая честь получить награду, связанную с Лидхольмом. Я вырос в Украине, там было важно имя Валерия Лобановского. И как человека, и как тренера.

Когда я перешел в Милан, всегда слышал важные отзывы о Лидхольме. Это отличный тренер, при котором в Милане дебютировал Паоло Мальдини. Мой ассистент Мауро Тассотти тоже часто говорил со мной о нем.

Рад этой награде. Особенно потому, что вижу, как Италия приняла украинских граждан. Нас атакуют россияне, продолжают бомбить наши города. Я надеюсь, что итальянцы и дальше будут иметь большое сердце к моему народу", – цитирует Шевченко TUTTOmercatoWEB .

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