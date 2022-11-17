Отбор на Евро-2023 U-19. Группа 3

1 тур

Украина – Косово – 1:0

Гол: Ярмолюк, 90+5

5 месяцев команда этой возрастной категории под руководством Владимира Езерского драматично пропустила вперед сербов и не попала в финальную часть. Пришла пора собирать новый коллектив с новым главным тренером – Сергеем Нагорняком. Скелет команды сформировал Рух, 4 игрока которого вышли в основе. По 2 делегировали Динамо и Шахтер, остальные – легионеры. Конечно, наиболее статусным можно считать хавбека Брентфорда Егора Ярмолюка, который уже регулярно вызывается в молодежку и попадает в заявку на матчи АПЛ.

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Хозяином этой группы является Швеция, а отчетный матч проходил на стадионе в Норчепинге. Первый тайм оказался очень скромным на моменты. Команды очень редко доходили до чужих ворот, а избивали еще реже. Статистика хоть и в пользу Украины, но очень красноречива – удары 5:3, в плоскость 1:0. Вторая половина совсем не стала прорывом зрелищности. Косовары едва попали один раз в ворота, подопечным Нагорняка насчитали пять таких ударов и один очевидный момент для гола.

Взятие ворот таки произошло в компенсированное время. Арбитр добавил 4 минуты, но Ярмолюк забивал, когда стрелка пересекла и этот предел. Ассистировал ему другой легионер – Владимир Харабара из немецкого Нюрнберга. Гол представителя АПЛ гарантировал нам временное лидерство в группе. Сегодня позже сыграют очный матч Кипр и Швеция, являющиеся другими участниками квартета. Следующий тур для Украины состоится 20 ноября – встреча с киприотами.

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