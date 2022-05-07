"Сначала не было возможности убедить мою маму уехать. Затем, через 21 день, ее физическое состояние ухудшилось, и моя сестра забрала ее с собой. Теперь они находятся в Италии.

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Понимают ли дети, что происходит? Старший очень хорошо понимает, мы стараемся объяснить это другим. Они очень любят Киев и Украину", – рассказал Шевченко в интервью Сильвии Тоффанин в программе Verissimo.

Напомним, Андрей Николаевич пытается помогать Украине благодаря своей популярности в мире. Знаменитый украинец информирует европейцев о нападении россиян на нашу страну, организовывает сборы средств на гуманитарную помощь и способствует тому, чтобы беженцы смогли найти жилье за рубежом.

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