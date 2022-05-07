Шевченко сумел эвакуировать маму в Италию – она отказывалась покидать Киев во время нашествия россиян
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко рассказал, как сумел увезти своих родных из Украины.
"Сначала не было возможности убедить мою маму уехать. Затем, через 21 день, ее физическое состояние ухудшилось, и моя сестра забрала ее с собой. Теперь они находятся в Италии.
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Понимают ли дети, что происходит? Старший очень хорошо понимает, мы стараемся объяснить это другим. Они очень любят Киев и Украину", – рассказал Шевченко в интервью Сильвии Тоффанин в программе Verissimo.
Напомним, Андрей Николаевич пытается помогать Украине благодаря своей популярности в мире. Знаменитый украинец информирует европейцев о нападении россиян на нашу страну, организовывает сборы средств на гуманитарную помощь и способствует тому, чтобы беженцы смогли найти жилье за рубежом.
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