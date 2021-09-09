Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко не ограничивает свою жизнь только одним видом спорта.

Бывший руководитель национальной команды Украины Андрей Шевченко соревнуется на турнире по гольфу в Англии BMW PGA Championship.

УАФ выступила с заявлением о прекращении сотрудничества с Шевченко – специалисту готовили контракт до Евро-2024

Соперниками 44-летнего специалиста стали: английский тренер Харри Реднапп, полузащитник Брайтона Адам Лаллана, легенда Ливерпуля Робби Фаулер и другие звезды спорта.

Напомним, после Евро-2020 Шевченко объявил о завершении контракта со сборной Украины, а на его место назначили Александра Петракова. Позже экс-тренер "сине-желтых" заявил, что хотел продолжить сотрудничество в национальной команде.

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