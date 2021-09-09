Сентябрьский сбор команды Петракова завершается с чувством обреченности и безысходности. Несмотря на неплохое выступление с чемпионами мира – французами – мы не одержали ни одной победы в трех поединках. В Чехии "сине-желтые" уже традиционно провалились на последних минутах. Экспериментальная сборная Украины, с дебютантами и резервистами, сильно разочаровывает экспертов и рядовых болельщиков. Возвращаемся к футболу прошлых лет?

Украина – Франция – 1:1 – видео голов и обзор матча

Автор ютуб-канала Бомбардир Роман Бебех сомневается в перспективах нынешней философии сборной Украины.

Комментатор MEGOGO Вадим Скичко иронизирует над голами последних минут.

Журналист Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко выносит вердикт тренеру: Петраков в сборной – ненадолго.

"Мы вернулись в позавчерашний день" – жесткая порция критики от Вячеслава Заховайло, эксперта, агента и менеджера.

Архивариус украинского футбола Артур Валерко – о безвыигрышной серии "сине-желтых".

Легенда спортивной тележурналистики Руслан Свирин жалуется из-за ухода Шевченко.

Шеф-редактор Футбол 24 Олег Бабий сравнивает акробатический удар Зинченко с шедевром легендарного Паоло Ди Канио в ворота Уимблдона.

Журналист Александр Сажко озадачен кадровыми решениями Петракова.

В конце – немного голоса народа. Здесь и проклятие, и привидения бывших наставников.

Чехия – Украина: Петраков логично теряет первую победу – печальные перспективы сборной, 5 дебютантов и фирменный провал