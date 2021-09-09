Екс-тренер збірної України Андрій Шевченко не обмежує своє життя лише одним видом спорту.

Колишній керманич національної команди України Андрій Шевченко змагається на турнірі з гольфу в Англії BMW PGA Championship.

УАФ виступила з офіційною заявою щодо припинення співпраці з Шевченком – фахівцю готували контракт до Євро-2024

Суперниками 44-річного фахівця стали: англійський тренер Харрі Реднапп, півзахисник Брайтона Адам Лаллана, легенда Ліверпуля Роббі Фаулер та інші зірки спорту.

Нагадаємо, після Євро-2020 Шевченко оголосив про завершення контракту зі збірною України, а на його місце призначили Олександра Петракова. Пізніше екс-тренер "синьо-жовтих" заявив, що хотів продовжити співпрацю у національній команді.

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