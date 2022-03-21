Сини Андрія Шевченка народилися і виросли за кордоном, але добре розуміють, що відбувається на Батьківщині їхнього тата.

"Я просто говорю правду. Правильний шлях – казати правду. Мені дуже шкода журналістів, які гинуть. Ті, хто на передовій, намагаються розповісти світові правду, і їх вбивають.

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Джордан, мій старший, ходив зі мною на акції протесту в Лондоні. Він був залучений. Він знає, що відбувається. Це важко для мене та моєї родини, але я знаю, як важко доводиться людям в Україні, які постійно бояться за своє життя.

Незалежності України лише 30 років. Коли я починав грати у футбол, ми стали незалежними. З першого дня й донині я завжди пишався тим, що я українець, і ніхто інший не буде нам вказувати", – сказав Шевченко в інтерв'ю Джеймі Реднаппу для DailyMail.

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