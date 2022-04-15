Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко продолжает сражаться за свою родину на гуманитарном фронте.

Легендарный украинский футболист и тренер Андрей Шевченко встретился с мэром Милана Беппе Салой, сообщает Сегодня.

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Стороны обсудили аспекты помощи беженцам – экс-коуч "сине-желтых" заявил о готовности профинансировать работу колл-центра для украинцев. Он будет помогать нашим соотечественникам, приезжающим в Милан в поисках убежища, работы и гуманитарной помощи.

Также мэр Милана заявил, что операторы помогут беженцам найти школу или садик для детей, пойти на курсы итальянского языка и записаться в спортивные секции. Телефон 020205 заработает в конце апреля.

Напомним, ранее Шевченко принял у себя в Лондоне несколько семей из Украины.

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